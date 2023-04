Dresden - Die am Freitagnachmittag unweit des Dresdner Stadtzentrums gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft. Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten um 14.18 Uhr den Zünder entfernt und gaben Entwarnung, wie die Polizei am Nachmittag am Samstag mitteilte. Die 250-Kilogramm-Bombe nach US-amerikanischer Bauart werde nun zur Entsorgung in die zentrale Sammelstelle nach Zeithain gebracht. Die Polizei hob den Sperrbereich um den Fundort auf, die Anwohner können in ihr Zuhause zurückkehren, wie es hieß.