Bruneck - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann vorerst weiter auf den wechselwilligen Verteidiger Josko Gvardiol bauen. Nachdem der möglicherweise für eine dreistellige Millionensumme nach England ziehende Kroate am Montag das Nachmittagstraining im Trainingslager in Bruneck abgebrochen hatte, stand der 21 Jahre alte Abwehrspieler am Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz. Damit stand er seinem Trainer Marco Rose auch für das Testspiel am Abend (18.00 Uhr) im österreichischen Lienz gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio zur Verfügung.

Jede mögliche Verletzung des Innenverteidigers könnte Auswirkungen auf die Verhandlungen zwischen RB Leipzig und dem englischen Triple-Sieger Manchester City haben, der Gvardiol gern verpflichten möchte. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro. Der Kroate hat bei den Leipzigern noch einen Vertrag bis 2027.