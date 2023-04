Berlin - Im Streit um die Räumung der beschlagnahmten Villa eines bekannten arabischstämmigen Clans will das Amtsgericht Neukölln am Donnerstag (12.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Der Bezirk Neukölln zog vor Gericht, nachdem die Familie das Gebäude im Berliner Stadtteil Buckow nicht bis Ende Oktober 2021 geräumt hatte. Als Grund für die Kündigung des Mietverhältnisses führt der Bezirk ein gestörtes Vertrauensverhältnis an, weil ein gefälschter Mietvertrag vorgelegt worden sei. Die Familie bestreitet dies. Vergleichsverhandlungen hatten beide Seiten für gescheitert erklärt.

Haus und Grundstück gehören dem Land Berlin, der Bezirk Neukölln ist als Kommune dafür zuständig. Das Objekt zählt zu 77 Immobilien, die die Berliner Staatsanwaltschaft 2018 beschlagnahmt hatte. Diese wurden nach Überzeugung der Behörde nicht mit legalem Geld gekauft. Im Fall der Villa in Buckow liegt dazu eine rechtskräftige Entscheidung vor.

An der Gültigkeit des Mietvertrages hatte sich durch den Eigentümerwechsel zunächst nichts geändert. Im Zusammenhang mit dem Streit um die Nutzung eines angrenzenden Grundstücks soll es jedoch zur Vorlage des strittigen Mietvertrages gekommen sein. Infolgedessen kündigte der Bezirk dann der Familie.