Potsdam - Das Verfassungsgericht Brandenburg entscheidet noch am Mittwoch über eine Klage der AfD-Landtagsfraktion wegen des Scheiterns ihrer Kandidaten in einer Kontrollkommission für den Verfassungsschutz. Die AfD-Fraktion sieht das Recht auf Chancengleichheit der Fraktionen durch das Unterlassen der Wahl eines Vertreters oder einer Vertreterin in das Gremium verletzt. Sie fordert auch eine proportionale Vertretung nach Fraktionsstärke.

Der Präsident des Verfassungsgerichts, Markus Möller, sagte in der mündlichen Verhandlung am Mittwoch, es gebe ein Spannungsverhältnis zwischen der Chancengleichheit aus Artikel 67 der Landesverfassung und dem freien Mandat der Abgeordneten aus Artikel 51 der Landesverfassung, das zum Ausgleich gebracht werden müsse. Er fragte auch, wie es sei, wenn niemand gewählt werde. „Kann das dann schon missbräuchlich sein?“ Vizepräsident Michael Strauß warf die Frage auf, was passiere, wenn es nur noch eine Oppositionsfraktion gäbe.

Der Anwalt des Landtags, Ulrich Karpenstein, sagte, die Opposition sei angemessen berücksichtigt. Sie sei - ohne die AfD - zu 40 Prozent in dem Gremium vertreten. Der Anwalt der AfD-Fraktion, Michael Fengler, sagte, es könne nicht sein, dass nur eine der Mehrheit genehme Opposition sich in der Kommission wiederfinde.

AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt warf dem Verfassungsschutz vor, als Abteilung des Innenministeriums nicht unabhängig zu sein. „Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, dass die Opposition komplett in einem Kontrollgremium vertreten ist“, sagte er. Um Streit zu vermeiden, solle es künftig eine Entsendung der Mitglieder durch die Fraktionen geben, der die Abgeordneten widersprechen könnten.

Die Landtagsmehrheit hatte von 2020 bis 2022 keinen Kandidaten der AfD-Fraktion in die Kontrollkommission gewählt. Deshalb ist die AfD in dem Gremium, das den Verfassungsschutz kontrolliert, nicht vertreten. Seit 2020 beobachtet der Verfassungsschutz die AfD Brandenburg als rechtsextremistischen Verdachtsfall, die Partei hält die Einstufung für falsch.