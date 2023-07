Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hat es im vergangenen Jahr weniger Fälle von Entschädigungszahlungen nach gerichtlich angeordneter Haft als 2013 gegeben. Die Höhe der gezahlten Summe ist jedoch gestiegen. Wie das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden 2022 acht Fälle verzeichnet, in denen 78.150 Euro Entschädigung „für immateriellen Schaden durch Freiheitsentziehung auf Grund gerichtlicher Entscheidung“ gezahlt wurden. Neun Jahre zuvor waren es noch 18 Fälle, damals wurden aber nur 30.825 Euro an die Betroffenen gezahlt.

In den meisten Fällen habe es sich um Untersuchungshaft gehandelt, erklärte der Sprecher. Die Zahl der Fälle und der gezahlten Summen schwankte während im Verlauf der letzten Jahre.

2019 zahlte das Land etwa die höchste Entschädigungssummer: Bei 15 verzeichneten Fällen wurden rund 93.544 Euro gezahlt. Zwei Jahre später war die Zahl der Fälle sowie der Zahlungen am geringsten. Es entfielen 11.550 Euro auf sechs Fälle.

Zwischen 2013 und 2022 wurden den Angaben zufolge an dem Amts- und Landgerichten des Landes insgesamt 168.000 erledigte Verfahren gezählt. Im gleichen Zeitraum seien 422 Verfahren wiederaufgenommen worden. Angaben zum jeweiligen Tatvorwurf in den Verfahren und möglichen Strafen gibt es dem Ministerium zufolge nicht. „Deshalb liegen keine Erhebungen vor, ob und wie viele der Wiederaufnahmeverfahren mit einem Freispruch endeten“, so der Sprecher.