Oldenburg - Trainerkandidat Joe Enochs hat dem Fußball-Drittligisten VfB Oldenburg eine Absage erteilt, weil er nach seiner Trennung vom FSV Zwickau nicht zu einem direkten Konkurrenten seines Ex-Clubs wechseln wollte. „Ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei“, sagte der 51-Jährige der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Mir fällt die Vorstellung schwer, nach fast fünf Jahren in Zwickau, wo ich mich wohlgefühlt und gern gearbeitet habe, in einen harten Abstiegskampf mit Zwickau als Kontrahent zu gehen“.

Enochs wurde im Februar als Trainer des aktuellen Tabellen-18. FSV Zwickau freigestellt. Beim Tabellen-19. Oldenburg musste am vergangenen Sonntag der Aufstiegstrainer Dario Fossi gehen. Enochs räumte ein, bereits in der vergangenen Woche Kontakt mit dem Oldenburger Sportchef Sebastian Schachten gehabt zu haben. Aber: „Es ist gar nicht so weit gekommen, dass es ein konkretes Angebot gegeben hat. Es passte für mich einfach nicht“, sagte der Amerikaner.

Enochs war bis zu seinem Wechsel nach Zwickau mehr als 20 Jahre als Spieler, Jugend- und Cheftrainer des VfL Osnabrück tätig. Der Nordwest-Rivale ist am Samstag der nächste Gegner des VfB Oldenburg.