Die Thüringer Ehrenamtsstiftung vergibt auch 2024 wieder Preise an besonders engagierte Menschen und Gruppen in Thüringen. (Archivbild)

Erfurt - Die Gewinner des Thüringer Engagement-Preises 2024 stehen fest. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung zeichnete Gudrun List aus dem Landkreis Sömmerda etwa für ihren Einsatz als Fußballtrainerin für Kinder und Leiterin der Gemeindebibliothek in ihrem Heimatort Schwerstedt in der Kategorie „Senioren ab 65“ aus. Mitglieder des Vereins Waldbad Goldlauter-Heidersbach wurden mit dem Preis geehrt, weil es ihnen gelang, das 2010 geschlossene Waldbad von der Stadt Suhl zu übernehmen und den Betrieb des Bads wieder zu ermöglichen.

Den zusätzlichen in diesem Jahr ausgelobten Sonderpreis Demokratie ging an die Limus Zukunftsschmiede in Gotha. Der Verein stellt in einer ehemaligen Werkstatt Räume für Workshops, Gesprächskreise und andere Veranstaltungen zur Verfügung, in denen es auch um Gesellschaftsthemen geht.

Die Thüringer Engagement-Preisträger erhalten jeweils 2.000 Euro sowie eine handgefertigte Skulptur des Thüringer Holzkünstlers Florian Schmigalle. Der Engagement-Preis wird seit zehn Jahren verliehen. Der Stiftung zufolge sind rund 753.000 Thüringerinnen und Thüringer ehrenamtlich aktiv.