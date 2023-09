Halle - Zur Erstellung kommunaler Wärmepläne hat Energieminister Armin Willingmann (SPD) die Kommunen im Land aufgerufen, die Bundesförderung in Anspruch zu nehmen. Die Wärmeplanung sei eine wichtige Grundlage für das Gelingen der Wärmewende, sagte Willingmann am Mittwoch in Halle. Städte und Gemeinden müssten in den kommenden Jahren entsprechende Pläne erstellen, um beispielsweise zu klären, ob Wohngebiete mit Wärmepumpen oder Fernwärme versorgt werden sollen. Diese Pläne könnten durch den Bund mit bis zu 90 Prozent gefördert werden, so der Minister. Die Mittel müssten bis Ende des Jahres beantragt werden.

Der Großteil der Kommunen in Sachsen-Anhalt steht bei der Planung, wie in der Zukunft klimafreundlich geheizt werden soll, noch am Anfang. Nach Angaben der Landesenergieagentur (Lena) hatten im Sommer erst etwa fünf bis zehn Prozent der Städte und Gemeinden Förderanträge zur Erstellung von kommunalen Wärmeplänen gestellt.