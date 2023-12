Bremen - Der Wind- und Solarpark-Betreiber Energiekontor hebt nach dem vollzogenen Verkauf eines Windparkprojekts in Schottland seinen Gewinnausblick an. So soll in diesem Jahr nun ein Anstieg beim Vorsteuerergebnis von rund 30 bis 60 Prozent auf 80 bis 100 Millionen Euro gelingen, wie das SDax-Unternehmen am Freitagabend in Bremen mitteilte.

Bislang stand vor Steuern ein Gewinnplus von 10 bis 20 Prozent im Plan des Managements. Bei dem veräußerten Onshore-Windparkprojekt handelt es sich um das Projekt Garbet in der Nähe der Stadt Dufftown im Nordosten des Hochlandes von Schottland. Die Energiekontor-Aktie stieg nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fünf Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.