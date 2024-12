Kleine und mittlere Unternehmen können Fördergelder für Investitionen in die Energie beantragen. (Archivbild)

Magdeburg - Für kleine und mittlere Unternehmen, die unter anderem in grünen Wasserstoff investieren wollen, stehen neue Fördermittel zur Verfügung. Wie das Umwelt- und Energieministerium mitteilte, können ab sofort Anträge etwa für Investitionen in Elektrolyseure oder Power-to-Heat-Anlagen gestellt werden. Dafür stehen demnach aktuell 23,4 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld stammt aus EU-Mitteln. Energieminister Armin Willingmann (SPD) betonte, dass für eine erfolgreiche Energiewende fossile Energieträger nicht nur im Strombereich ersetzt werden müssten, sondern auch in energieintensiven Prozessen der Wirtschaft. Deshalb sei es wichtig, Strom aus Wind oder Sonne für die Produktion von grünem Wasserstoff oder für die Wärmeerzeugung zu nutzen.