Cottbus - Fußball-Drittligist Energie Cottbus ist zurück an der Tabellenspitze. Der Aufsteiger gewann am Freitag mit 1:0 (1:0) bei Viktoria Köln und rangiert in der 3. Fußball-Liga zumindest für eine Nacht wieder ganz oben. Maximilian Pronichev (44.) erzielte das Tor für den bereits vierten Auswärtssieg der Cottbuser in der Saison 2024/25. Dominik Pelivan musste in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz, der von 2013 bis 2014 selbst Coach bei der Viktoria war, traf mit Pronichevs Startelfnominierung die richtige Entscheidung. Der Offensivspieler sorgte bis zu seiner Auswechslung immer wieder für Gefahr vor dem Kölner Tor. Glück für Energie: Zwei Kölner Treffer wurden wegen Abseits aberkannt.

Wiedersehen mit Unterhaching

Bei aktuell 27 Punkten haben die Lausitzer nun ihr nächstes Etappenziel bereits vor Augen: „Ich wäre heilfroh, wenn wir bis zur Winterpause 30 Punkte hätten“, hatte FCE-Coach Wollitz vor dem Auswärtsspiel im Sportpark Höhenberg gesagt. Dafür haben er und sein Team jetzt noch vier ausstehende Spiele Zeit. Am kommenden Samstag empfängt Energie Cottbus dabei die Spielvereinigung Unterhaching zur Wiederauflage der Aufstiegsspiele des Sommers 2023.