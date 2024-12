In der 3. Liga spielt der Aufsteiger Energie Cottbus direkt an der Spitze mit. Jetzt gibt es eine Auszeichnung vom Landessportbund. Bei den Einzelsportlern gewinnen Olympia-Teilnehmer.

Potsdam - Die Fußballer von Energie Cottbus sind zu Brandenburgs Team des Jahres gewählt worden. Bei der Wahl von Sportjournalistinnen und -journalisten setzte sich die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz durch, wie der Landessportbund mitteilte. Energie gewann in der vergangenen Spielzeit den Landespokal und stieg in die 3. Liga auf. Auch dort sorgt das Team für Furore und steht nach 18 Spieltagen an der Spitze.

Bei der Wahl setzte sich Cottbus gegen die Handballer vom VfL Potsdam, die erstmals in die Bundesliga aufstiegen, und die Kanuten vom KC Potsdam durch. Zur Sportlerin des Jahres wurde Triathlon-Olympiasiegerin Laura Lindemann gewählt, die in Paris mit der Mixed-Staffel triumphiert hatte. Bei den Männern gewann der Schwimmer Melvin Imoudu.