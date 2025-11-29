Cottbus - Der FC Energie Cottbus muss die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga trotz eines 3:2 (0:1)-Heimsieges gegen Viktoria Köln zwar wieder abgeben, liegt aber punktgleich mit dem MSV Duisburg an der Spitze. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz drehte das wilde Spiel mit insgesamt drei Elfmetern und einem Platzverweis dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit.

Tyger Lobinger brachte die Gäste per Foulstrafstoß in Führung (24. Minute). Tolcay Cigerci sorgte ebenfalls vom Elfmeterpunkt für den 1:1-Ausgleich (59.). Vor 8626 Zuschauern trafen anschließend Tim Kloss für Köln (61.) und Erik Engelhardt (71.) für Cottbus. Nur 38 Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte Anderson Lucoqui den 3:2-Siegtreffer (84.).

Nach dem obligatorischen Zwölf-Minuten-Schweigen der Fans gegen die geplante Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen kamen zuerst die Gäste in Schwung. Köln bestimmte das Spiel und ging durch den Elfmeter von Lobinger (24.) in Führung. Auf der anderen Seite scheiterte Cigerci erstmals in dieser Saison vom Punkt. Cigerci, der zuvor sechs von sechs Strafstößen verwandelt hatte, traf nur den Pfosten (33.).

Cottbus kommt couragiert zurück

Energie kam deutlich couragierter aus der Kabine. Nach 59 Minuten erhielt Cigerci seine zweite Chance vom Punkt. Vorausgegangen war ein Foul von Kölns Florian Engelhardt an Moritz Hannemann. Engelhardt sah Rot – Cigerci traf zum 1:1. Dann brachte Kloss (61.) die Gäste wieder in Führung. Erik Engelhardt glich erneut aus (71.). In Überzahl drängten die Gastgeber in der Schlussphase auf den Siegtreffer und wurden durch den gerade erst eingewechselten Lucoqi belohnt (84.).

