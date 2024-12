Weißenfels - Die Endrunde um den deutschen Basketball-Pokal findet erstmals in Weißenfels statt. Das teilte die Basketball-Bundesliga (BBL) mit. Für das Top Four in der Stadthalle Weißenfels am 15. und 16. Februar haben sich neben Gastgeber Syntainics MBC der Titelverteidiger und amtierende Meister Bayern München, die Bamberg Baskets sowie Aufsteiger Frankfurt Skyliners qualifiziert.

Im ersten Halbfinale am 15. Februar kommt es zum Duell zwischen dem Titelverteidiger und den Gastgebern, anschließend stehen sich Frankfurt und Bamberg gegenüber. Einen Tag später steht dann das Finale an. Ein Spiel um den dritten Platz wird nicht ausgetragen. Details zu den Uhrzeiten der Partien werden von der BBL zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Während die Syntainics nicht nur erstmals das Top Four erreicht haben und auch erstmals Gastgeber sind, konnten die drei Kontrahenten den Pokal schon mindestens einmal gewinnen.