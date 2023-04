Cedric Enard steht am Spielfeldrand.

Berlin - Cedric Enard kann sich nach seinem Ende als Trainer bei den BR Volleys auch eine Karriere als Manager vorstellen. „Ich möchte künftig nicht nur auf dem Feld arbeiten und nicht nur ein Team zusammenstellen, nicht nur Spieler verpflichten, sondern auch mit Sponsoren arbeiten, eine Vision verfolgen, eine Mannschaft hinter der Mannschaft bauen“, sagte der 47 Jahre alte Franzose in einem Interview der „Berliner Zeitung“ (Freitag). Enard steigt nach dieser Saison beim Hauptstadt-Club aus.

Ausschlaggebend waren private Gründe. „Ich kann kaum in Worte fassen, wie schwer mir die Entscheidung gefallen ist“, hatte Enard bei der Bekanntgabe gesagt. Zum einen möchte er sich mehr um seine Familie kümmern. „Großen Einfluss hat aber auch, dass ich nach 15 Jahren Tätigkeit als Trainer eine gewisse Müdigkeit verspüre“, hatte er erklärt. Er trainiert die Volleys seit 2018, gewann in der vergangenen Saispn die Meisterschaft und den Pokal und trifft nun in der Finalserie auf den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen.

Seine Zeit in Berlin sei prägend gewesen, betonte Enard in dem Interview. Er habe viel von Manager Kaweh Niroomand gelernt, mit dem er auch weiterhin ein gutes Verhältnis pflege. In Limoges hat sich Enard bereits um einen Manager-Kurs beworben.

Berlin und die Volleys-Mannschaft werde er vermissen, sagte Enard. Er habe auch Werte wie Ruhe und Selbstsicherheit von den Spielern lernen können: „Wenn du nicht von ihnen lernen willst, bist du einfach dumm“, sagte er.