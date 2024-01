Haren - In der Stadt Haren im Emsland hat sich am Dienstag die Hochwasserlage verbessert. Vor allem am Oberlauf der Ems seien die Pegelstände rückläufig, auch die Wetterprognosen für die kommenden Tage seien günstig und der Dauerregen vorbei, teilte die Stadt mit. Allein in der Nacht zu Dienstag sei das Hochwasser in der Stadt um sechs Zentimeter gesunken. Die Kommune gehe von einer weiteren Entspannung der Lage aus, weil es bis zum kommenden Wochenende weiterhin trocken und frostig bleiben solle.

Am Samstag habe es mit Unterstützung der Feuerwehren sowie von Freiwilligen zuletzt einen Einsatz zur Deichverstärkung gegeben. Die Sicherheitskontrollen sollten aber fortgesetzt werden.

Die Stadt warnte davor, die sich wegen des Frosts gebildeten zahlreichen Eisflächen zu betreten. Diese seien nicht tragfähig.

Bei trockener und kalter Wetterlage entspannte sich nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Hochwassersituation in Niedersachsen.