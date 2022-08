Ems-Jade-Kanal für Schifffahrt gesperrt: Wegen Bauarbeiten

Mariensiel - Für mehrere Monate muss der Ems-Jade-Kanal im Raum Mariensiel im Landkreis Friesland wegen Bauarbeiten an einer Bahnstrecke für die Schifffahrt gesperrt werden. Die Sperrung der vor allem bei Wassersportlern beliebten Wasserstraße werde von diesem Donnerstag voraussichtlich bis Ende April 2023 dauern, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Mittwoch mit. Hintergrund sei die geplante Elektrifizierung der Bahnverbindung zwischen Sande und Wilhelmshaven - und die Kanalquerung der Eisenbahntrasse in Mariensiel.

An der Stelle überquerten Klappbrücken den Kanal - die neuen Oberleitungen könnten aber nach Angaben der Deutschen Bahn „vorerst nicht verschwenkt werden, da ein elektronisches Bauteil auf absehbare Zeit nicht lieferbar ist“, erklärte Axel Daubenspeck vom Landesbetrieb in Aurich. Der Landesbetrieb ist Betreiber der 73 Kilometer langen Wasserstraße.