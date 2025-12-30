Die Hitliste der Vornamen für Neugeborene hat sich verändert. Einige in den vergangenen Jahren in Thüringen beliebte Namen wie Hannah und Finn scheinen out zu sein.

Noah führt 2025 die Liste der beliebtesten Jungennamen für Neugeborene in Thüringen an, Emilia liegt bei Mädchen in den Top Ten. (Archivbild)

Erfurt/Ahrensburg - Emma und Noah sind in diesem Jahr in Thüringen Favoriten vieler Eltern bei der Namenswahl für Neugeborene gewesen. Die beiden Namen führen die Hitliste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Schleswig-Holstein) an. Auch bundesweit stehen sie hoch im Kurs. Emma rangiert in diesem Jahr auf Platz eins bei den Mädchen, der biblische Name Noah auf Platz zwei bei den Jungen. Bielefeld hat für sein Ranking mehr als 260.000 Geburtsmeldungen aus 375 Städten in Deutschland erfasst und ausgewertet.

In Thüringen folgen auf den nächsten Plätzen die Mädchennamen Lia, Mathilda, Sophia, Frieda, Emilia, Ida, Leni, Ella und Lina. Vorjahresspitzenreiterin Hannah schaffte es hingegen nicht mehr unter die Top Ten. Bei den Jungen liegt der beliebteste Name von 2024, Matteo, in diesem Jahr auf dem vierten Platz. Matteo ist die italienische Variante von Matthias. Vor ihm rangieren Theo und Emil auf den Plätzen zwei und drei. Karl, Oskar, Leo, Liam, Paul und Ben vervollständigen die Top Ten. Nicht mehr so beliebt ist Finn. Der Vorjahreszweite findet sich nicht mehr unter den ersten Zehn.

Knud Bielefeld ermittelt seit 2005 regelmäßig die häufigsten Babynamen in Deutschland. Er wertet Daten von Standesämtern und Geburtskliniken aus.