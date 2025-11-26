Seit einer Augeninfektion hat Elton John große Probleme mit dem Sehen. Im Interview erzählte er nun, was ihn unter anderem aufmuntert.

Elton John hat Probleme mit dem Sehen - Shows spielt er aber nach wie vor. (Archivfoto)

London - Pop-Legende Elton John (78) hat die Zeit seit seiner Augeninfektion als „niederschmetternd“ bezeichnet. „Weil ich mein rechtes Auge verloren habe und mein linkes nicht mehr gut sieht, waren die letzten 15 Monate sehr herausfordernd für mich, da ich nichts sehen, nichts anschauen, nichts lesen konnte“, sagte John dem US-Branchenmagazin „Variety“.

Gleichzeitig zeigte sich der Musiker hoffnungsvoll. „Ich habe das unglaublichste Leben gehabt, und es gibt Hoffnung.“ Er müsse nur Geduld haben, dass ihm die Wissenschaft eines Tages dabei helfen werde. Dann werde es ihm gut gehen.

„Man muss es einfach aushalten. Manchmal deprimiert es mich schon“, sagte er. Helfen würde ihm seine „wundervolle Familie“ und der Kontakt zu Freunden.

„Paul McCartney ruft mich per FaceTime an, um zu fragen, wie es mir geht. Das ist wirklich schön“, erzählte John. „Die Liebe, die ich von ihm, von Pete Townshend, Mick Jagger und anderen bekommen habe, war unglaublich. Oder man bekommt eine E-Mail von Keith Richards mit den Worten: "Hallo Liebling, wie geht’s? Du weißt, wir lieben dich." Das ist alles, aber es verschönert mir einfach den Tag.“

Der Popstar („Rocket Man“, „I'm Still Standing“) hatte im letzten Jahr öffentlich gemacht, dass er seit einer Augeninfektion im Juli 2024 Probleme mit dem Sehen hat.