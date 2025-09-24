Mehr Chancengerechtigkeit, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Vielfalt: Vor dem Landtag in Magdeburg machen Erzieherinnen und Eltern ihrem Unmut Luft.

Magdeburg - Eltern, Erzieherinnen und Erzieher haben vor dem Landtag in Magdeburg demonstriert und bessere Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen gefordert. Auf Schildern sprachen sie sich unter anderem für mehr Chancengerechtigkeit, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Vielfalt aus. Sie warnten vor dem Abbau von Personal in den Einrichtungen. Neben den Plakaten wurden bunte Luftballons mitgebracht, die zerplatzt wurden.

Bei der Demonstration handle es sich um eine angemeldete Versammlung, sagte eine Sprecherin der Polizei. Einsatzkräfte seien vor Ort, um das Geschehen zu begleiten. Dabei sei es bislang zu keinen Störungen oder ähnlichem gekommen, sagte sie.

Nadja Sonntag von einer Elterninitiative aus Halle sagte in der folgenden Anhörung im Sozialausschuss des Landtags, frühkindliche Bildung sei kein Luxus. Das auf Verschleiß gefahrene System müsse erneuert werden. „Bitte treffen Sie keine kurzfristigen Entscheidungen“, sagte sie in Richtung der Abgeordneten.

Das Statistische Landesamt hatte kürzlich mitgeteilt, dass Anfang März dieses Jahres 152.143 Kinder betreut wurden und damit 2.749 weniger als ein Jahr zuvor. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) will die Kommunen dabei unterstützen, Erzieherinnen und Erzieher angesichts der sinkenden Kinderzahlen zu halten.