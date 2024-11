Der Landeselternrat und Unterstützer sehen großen Verbesserungsbedarf in der niedersächsischen Bildungspolitik. In einer Petition haben sie ihre Forderungen gebündelt.

Hannover - Elternvertreter von Niedersachsens Schülerinnen und Schülern beklagen in einer Petition eine Reihe von Missständen im Bildungswesen. In einer vom Landeselternrat geleiteten Konferenz haben sie zehn Forderungen aufgestellt, für die sie Unterschriften sammeln und die sie am Mittwoch Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) übergeben wollen. Bis Anfang der Woche kam die Petition auf etwas mehr als 2.000 Unterzeichner.

Die Eltern fordern unter anderem deutlich mehr Personal an den Schulen, die unentgeltliche Bereitstellung von Lernmitteln und die Anerkennung von digitalen Endgeräten als Lernmittel, eine verbindliche Offenlegung der Notenspiegel nach allen Klassenarbeiten und Tests, eine transparente Statistik von Unterrichtsausfällen sowie eine kostenlose Schülerbeförderung für alle Schüler und Auszubildenden.

„Wir Eltern sind wirklich sehr besorgt um den Zustand unseres Bildungssystems“, sagte die Vorsitzende des Landeselternrats, Miriam Kaschel. „Es wird Zeit, dass wir den politisch Verantwortlichen die vielen Bereiche mit großem Handlungsbedarf aufzeigen und ein Handeln im Sinne unserer Kinder einfordern.“ Die Umsetzung der Forderungen erwarten die Eltern laut Petition noch in der bis voraussichtlich 2027 laufenden Legislaturperiode.