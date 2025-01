In Thüringen gibt es mehrere Schulen und Klassen für besonders begabte Kinder. Wer sein Kind darauf schicken will, sollte sich beeilen.

Das Musikgymnasium Belvedere in Weimar ist eines der Spezialgymnasien in Thüringen. (Archivbild)

Erfurt - Für Kinder mit besonderen Begabungen in Sport, Musik, Sprachen oder Naturwissenschaften gibt es in Thüringen besondere Klassen und Schulen. Für das kommende Schuljahr laufen schon Mitte Februar die ersten Bewerbungsfristen ab, wie das Bildungsministerium mitteilte. Eltern sollten sich zeitnah informieren und anmelden, empfahl das Ministerium.

Im Schuljahr 2023/24 hätten über 1.500 Schülerinnen und Schüler an den Spezialschulen im Freistaat gelernt. Dabei handelt es sich um drei Sport-Gymnasien, ein Sprach- und ein Musikgymnasium. Ferner gibt es in mehreren Gymnasien Spezialklassen für Musik und in Naturwissenschaften. Hier wurden laut Ministerium etwas mehr als 500 Kinder unterrichtet. In der Regel muss man dafür Aufnahmeprüfungen ablegen.

Alle Termine und Fristen bündelt das Ministerium auf seiner Homepage.