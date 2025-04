Elite-Schein in Italien: Ribéry will Trainer werden

München - Der frühere Bayern-München-Star Franck Ribéry arbeitet an einer Zukunft als Trainer in Italien. Der 42-Jährige macht von Herbst an das UEFA-Pro-Diplom, wie er der „Gazzetta dello Sport“ sagte. Die Kurse für den A- und B-Schein, die Voraussetzungen für die höchste Trainerlizenz im europäischen Fußball sind, habe er bereits gemacht, schilderte der Franzose. „Ich will Trainer werden, um wieder die Magie des Platzes zu spüren.“

Als Ort für seinen Lehrgang wählte er Coverciano nahe Florenz in der Toskana, das Trainingszentrum des italienischen Fußball-Verbandes. „Das ist für mich inzwischen das Zuhause“, sagte Ribéry. Nach seiner erfolgreichen Zeit bei den Bayern von 2007 bis 2019 ging der Offensivstar zur AC Florenz und später zum Serie-A-Rivalen US Salernitana. Im Oktober 2022 beendete Ribéry seine aktive Karriere als Fußballer.