An einer weiterführenden Schule in Eisenach kommt es zu einem heftigen Streit unter Schülern. Ein Kind muss verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Schüler wurde bei einem Streit an einer Schule in Eisenach verletzt, die Polizei wurde gerufen. (Symbolfoto)

Eisenach - Bei einem handfesten Streit zwischen Schülern einer Schule in Eisenach ist ein elf Jahre alter Junge nach Polizeiangaben schwer verletzt worden. Das Kind wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Schule habe den Vorfall gemeldet.

Was genau sich zugetragen hat, sei Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben wurden auf Nachfrage nicht gemacht.