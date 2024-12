Die Feuerwehr sperrt ein Mehrfamilienhaus in Brandenburg an der Havel: Ein Akku eines Elektrorollers löste einen Wohnungsbrand aus, es entstanden laut Polizei giftige Dämpfe. (Symbolbild)

Brandenburg an der Havel - Der Akku eines Elektrorollers ist in Brandenburg an der Havel explodiert und hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Fünf Menschen wurden durch Rauchgase verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Mieter konnten nicht in ihre Wohnungen zurück. Die giftigen Dämpfe des Akkubrandes hätten das gesamte Wohnhaus für 24 Stunden unbewohnbar gemacht, erklärte die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge entzündete sich am Samstagabend ein Elektroroller-Akku, den ein 17-Jähriger zu Hause im Wohnungsflur im zweiten Obergeschoss des Hauses auflud. Der Akku sei explosionsartig in Brand geraten und habe den Flur in Flammen gesetzt, so die Polizei.

Der Jugendliche und ein weiterer Bewohner der Wohnung flüchteten ins Freie und warnten andere Hausbewohner. Vier von fünf Bewohnern, die verletzt wurden, kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Elf Wohneinheiten wurden evakuiert. Die Feuerwehr habe das Gebäude wegen der giftigen Dämpfe gesperrt. Die Stadtverwaltung organisierte Unterstützung für die Mieter, wie die Polizei mitteilte.