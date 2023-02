Bückeburg - Ein elektrischer Defekt hat den Brand im Bückeburger Schlosspark-Café verursacht. Die Untersuchungen der Brandermittler ergaben, dass weder eine vorsätzlich noch eine fahrlässige Brandstiftung in Frage komme und auch eine natürliche Brandursache ausgeschlossen werden könne, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die wahrscheinlichste Ursache sei ein Defekt an einem Elektrogerät in der Küche. Das habe auch ein Versicherungsgutachter bestätigt.

Am 28. Januar wurde das Café im Bückeburger Schlosspark (Landkreis Schaumburg) durch ein Feuer zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Schaden betrug mehr als 300.000 Euro.