Leipzig - Im Zoo Leipzig ist wieder ein Elefantenbaby zur Welt gekommen. Die 15 Jahre alte Kuh Rani hat das Jungtier nach sehr langer Tragezeit „ohne Komplikationen zur Welt gebracht“, wie der Tierpark am Samstagmorgen mitteilte. Die Pfleger hätten am frühen Morgen „eine sehr große Tochter“ bei ihr gefunden. „Die Kleine macht einen guten Eindruck, hat bereits getrunken und folgt ihrer Mutter, die aufpasst, dass sie in der Nähe bleibt.“ Es ist der vierte Nachwuchs bei den Dickhäutern innerhalb eines Jahres.