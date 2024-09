Auf zwei wichtigen Verkehrsachsen in Hamburg wird es am Wochenende ziemlich ruhig. Wegen Bauarbeiten können Autos weder auf der A7 durch den Elbtunnel noch über die Köhlbrandbrücke fahren.

Hamburg - Wegen Brückenarbeiten werden die A7 und der Hamburger Elbtunnel am Freitagabend voll gesperrt. Die Sperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld beginnt um 22.00 Uhr und endet am Sonntag um 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Geplant ist der Einbau von Behelfsbrücken für Fußgänger und Radfahrer an der Baurstraße in Hamburg-Bahrenfeld. In dem Bereich wird der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona gebaut und die Autobahn auf acht Spuren erweitert.

Die überregionale Umleitung führt zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster Süd über die A1, die A21 und die B205. Innerstädtisch stehen den Autofahrern die Elbbrücken zur Verfügung.

Bereits um 21.00 Uhr am Freitagabend wird die Köhlbrandbrücke für Wartungs- und Reparaturarbeiten gesperrt. Es ist das sechste und voraussichtlich letzte Wartungswochenende in diesem Jahr. Am Montagmorgen um 5.00 Uhr soll die wichtige Verkehrsverbindung durch den Hafen wieder befahrbar sein.