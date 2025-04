Bad Schandau - Nach monatelanger Sperrung kann ab Donnerstagnachmittag der Verkehr auf der Bad Schandauer Elbbrücke wieder rollen. Passieren können dann Pkw und kleinere Lkw bis 7,5 Tonnen. Schwerere Fahrzeuge müssen weiterhin die eingerichtete Umleitung nutzen.

Die Elbbrücke an der B172 in Bad Schandau war nach einer Sonderprüfung nach dem Teileinsturz der Dresdner Carolabrücke am 7. November überraschend aus Sicherheitsgründen für sämtlichen Verkehr gesperrt worden. Das hatte erhebliche Einschränkungen zur Folge, denn die nächste Brücke für den Straßenverkehr quert 20 Kilometer entfernt in Pirna die Elbe. Der Schiffsverkehr kann inzwischen wieder uneingeschränkt passieren.

Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) hatte die Freigabe am Dienstag angekündigt. Sie wurde durch einen Belastungsversuch möglich, bei dem Anfang April die Tragfähigkeit des Bauwerks getestet wurde.