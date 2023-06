Berlin (dpa) – - Am vorletzten Tag der Special Olympics World Games in Berlin haben die Athleten bei den finalen Wettbewerben erneut zum Teil ekstatische Unterstützung erhalten. Wie schon an den Tagen zuvor wurden die Leistungen der geistig und mehrfach Beeinträchtigten auch am Samstag von lautem Jubel und Applausstürmen begleitet. Selbst beim eigentlich ruhigen Boccia-Spiel verwandelte sich die Halle bei den Platzierungs- und Medaillenpartien in einen Hexenkessel.

In 23 von 26 Sportarten wurden die finalen Wettkämpfe bestritten. Am letzten Tag am Sonntag stehen noch Medaillenvergaben in sechs Sportarten an. Mit der Abschlussfeier am Brandenburger Tor werden die Spiele am Sonntagabend (20.30 Uhr/rbb) beendet.

Der große Besucherstrom in der Messe Berlin führte zu teilweise langen Warteschlangen vor den Hallen, da die Tribünen voll besetzt waren. Im Gegensatz zu den Wetterverhältnissen am Freitag mit starkem Dauerregen konnten die Zuschauer in der Messe sich auch im Sommergarten aufhalten.

Auch die Leichtathleten im Olympiapark wurden wieder lautstark unterstützt, vor allem bei den finalen Staffellläufen. Auch die Spiele der Futsaler nebenan auf dem August-Bier-Platz sowie die der Fußballer auf dem Maifeld waren gut frequentiert. Nach den Wettkämpfen wurde dann häufig mit den Zuschauern auf den Tribünen gefeiert.