Magdeburg/Erfurt - Mit der Konfirmation wollen sich in diesem Jahr rund 3000 Jugendliche in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) zu ihrem Glauben bekennen. Die entsprechenden Gottesdienste in Sachsen-Anhalt und Thüringen werden zwischen Palmsonntag am 24. März und Pfingstsonntag am 19. Mai gefeiert, wie die EKM am Donnerstag mitteilte. Auch im vergangenen Jahr zählte die EKM etwa 3000 Konfirmanden, 2022 waren es laut damaliger Angaben dagegen 3500 gewesen. „Die jungen Menschen, die in unserer Landeskirche konfirmiert werden, feiern ein Familienfest und werden oft reich beschenkt - aber vor allem werden sie gesegnet“, sagte Peter Herrfurth, Landesjugendpfarrer der EKM, laut Mitteilung.

Bei der Konfirmation bekennen sich die Jugendlichen in einem Segnungsgottesdienst öffentlich zu ihrem Glauben und bestätigen so ihre Zugehörigkeit zur Christen-Gemeinde. Danach dürfen sie am Abendmahl teilnehmen, können Taufpaten werden und dürfen mit vollendetem 14. Lebensjahr das aktive Wahlrecht in der Kirche ausüben.

Wichtig ist aber nicht nur der Gottesdienst zur Konfirmation, sondern auch der Weg dahin. In den sogenannten Konfi-Kursen werden den 12- bis 14-Jährigen Grundkenntnisse zu Glauben und Bibel vermittelt. Die Jugendliche machen dabei aber auch gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge.