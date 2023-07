Erfurt - Vor dem heißen Sommerwochenende hat die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) die Gemeinden aufgerufen, die Kirchengebäude zu öffnen. Die Kirchen seien oft die kühlsten Orte in Stadt und Land, teilte die EKM am Freitag mit. „Geht es um die Gesundheit der Menschen, sind wir in der Pflicht zu helfen“, hieß es in dem Schreiben des Kirchenamtspräsidenten Jan Lemke an die Gemeinden. Dabei gehe es nicht nur um die größeren Städte, sondern auch um Kleinstädte und Dörfer.

Bereits vor einigen Jahren hatte sich der Landeskirchenrat dafür ausgesprochen, mehr Kirchen verlässlich zu öffnen. Im Jahr 2015 startete die EKM die Initiative „Offene Kirchen“. Bis dahin waren nur drei Prozent der rund 4000 Kirchen und Kapellen in Mitteldeutschland „verlässlich geöffnet“. Aktuell geht das Landeskirchenamt davon aus, dass der Anteil geöffneter Kirchen bei 30 Prozent liegt.