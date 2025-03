Über kaum etwas wird in jedem Frühjahr so heiß diskutiert wie über die Preise für eine Kugel Eis. In diesem Frühjahr könnte die Debatte aber etwas abgekühlter sein.

Wie in jedem Frühjahr stellt sich für viele Eisfreunde die Frage, wie teuer die Kugel Eis in diesem Jahr ist. (Symbolbild)

Magdeburg - In diesem Jahr haben nur einige Eisdielen in Sachsen-Anhalt die Preise für eine Kugel etwas erhöht. So liegen die Preise für eine Kugel Eis zwischen einem Euro und 2,50 Euro, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in Eisdielen in mehreren Städten in Sachsen-Anhalt ergab. Viele Eisdielen behielten aber auch die Preise aus dem Vorjahr bei.

Viele Faktoren für Gestaltung des Preises für eine Kugel Eis

„Der Preis für eine Kugel Eis ist keine willkürliche Entscheidung, die jeder Inhaber einer Eisdiele urplötzlich trifft“, teilt der Dachverband der italienischen Eisdielen in Deutschland, Uniteis, mit. Die Diskussion sei ungerechtfertigt. Kein anderes Lebensmittel in Deutschland müsse jedes Jahr mit Beginn des Frühlings diese lästige Aufmerksamkeit hinnehmen. „Es ist daher unvermeidlich und verständlich, dass die Betriebskosten wie zum Beispiel die gestiegene Energiekosten und die Personalkosten zusammen mit den höheren Einkaufspreisen für Zutaten die Preiskalkulation für eine Kugel Eis beeinflussen.“

Preise in den Städten in der Regel höher als auf dem Land

Eine Kugel in einer Eisdiele mit großer Terrasse und viel Personal im Zentrum von München koste mehr als eine Kugel in einer Eisdiele auf dem Land, so der Verband. Außerdem beeinflussten Grundkosten wie Miete, Personal, Versicherungen und Strom sehr stark den Preis. Hinzu kämen die Ausgaben für die guten Zutaten: Je höher deren Qualität, desto besser schmecke das Eis und desto höher eben auch der Preis.