Eisleben - Mit der Eisleber Wiese ist am Montag eines der traditionsreichsten Volksfeste in Sachsen-Anhalt zu Ende gegangen. „Wir werden mit insgesamt etwa 330.000 Besuchern abschließen“, sagte der Veranstalter am Montagvormittag. Das sei eine gute Zahl. Das gute Wetter habe für beste Bedingungen beim mittlerweile über 500 Jahre alten Fest in der Lutherstadt Eisleben gesorgt, führte der Veranstalter aus.

Mit 350 Schaustellergeschäften sei das Volksfest im Landkreis Mansfeld-Südharz zumindest bei dieser Größe vergleichbar mit dem Münchener Oktoberfest. In München sei die Zahl der Bierzelte aber deutlich höher.

Am kommenden Wochenende findet laut den Veranstaltern die „Kleine Wiese“ in Eisleben statt. Dafür werde etwa die Hälfte der Geschäfte abgebaut, der Rest bleibe erstmal bestehen. „Wir erwarten nochmal 150.000 Besucher“, sagte der Veranstalter. Der Eisleber Wiesenmarkt geht auf das Jahr 1521 zurück, als Kaiser Karl V. der Stadt das Marktrecht für einen Vieh- und Ochsenmarkt übergab. Nach Angaben der Veranstalter ist es das „größte Volksfest in Mitteldeutschland“.