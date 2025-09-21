Das größte Volksfest Mitteldeutschlands blickt auf eine mehr als 500-jährige Geschichte zurück. Am Wochenende spielte auch das Wetter mit.

Lutherstadt Eisleben - Die Eisleber Wiese, das größte Volksfest Mitteldeutschlands, hat nach Veranstalterangaben bereits am ersten Wochenende rund 210.000 Besucher angezogen. „Wir sind zufrieden und glücklich, weil alles schön friedlich ist“, zog Marktleiter Siegmund Michalski am Sonntagnachmittag eine erste Zwischenbilanz. Bis Montagabend rechnet er mit etwa 300.000 Besucherinnen und Besuchern.

Mehr als 500-jährige Tradition

Der Eisleber Wiesenmarkt geht auf das Jahr 1521 zurück, als Kaiser Karl V. der Stadt das Marktrecht für einen Vieh- und Ochsenmarkt übergab. Aus diesem Markt entwickelte sich im Laufe der Zeit das heute bekannte Volksfest.

Nach Veranstalterangaben sind rund 350 Schausteller und Händler an der Eisleber Wiese beteiligt. Auch die Polizei zog am Sonntag bereits ein positives vorläufiges Fazit. Es habe hauptsächlich einige Fälle von Diebstahl und mehrere Körperverletzungen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Fest endet traditionell am Montag. Am kommenden Wochenende findet die „Kleine Wiese“ in Eisleben statt. Dazu werden nach Veranstalterangaben erneut 150.000 Menschen erwartet.