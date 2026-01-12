Wegen Schnee, Kälte und Eis sollte man derzeit das Fahrrad lieber stehenlassen. Nicht überall kommen die Menschen mit Auto oder Bahn einfacher ans Ziel. In Naumburg hingegen schon.

Die Naumburger Straßenbahn lässt sich von Schnee und Eis nicht aufhalten. (Archivbild)

Naumburg/Leipzig - Schnee und Kälte sorgen derzeit für mehr Fahrgäste bei der Naumburger Straßenbahn. „Die Bahn wird besser genutzt als an anderen Tagen“, sagte der Geschäftsführer des Betreiberunternehmens, Andreas Plehn, der Deutschen Presse-Agentur. Sein Team aus der Werkstatt sei von früh bis spät im Einsatz, um Weichen und Gleise freizukratzen.

1892 gegründet, ist die Naumburger Straßenbahn GmbH das kleinste Straßenbahnunternehmen in Deutschland. Mit nur wenigen Angestellten und vielen Ehrenamtlichen hält es auf 2,8 Kilometern Schiene den Straßenbahnverkehr am Laufen.

Tausende Fahrgäste im vergangenen Jahr

Zuletzt hatten die Betreiber einen Rekord der Fahrgastzahlen gemeldet. Auf der Strecke zwischen dem Naumburger Hauptbahnhof und der Innenstadt der bei Touristen beliebten Stadt im Süden von Sachsen-Anhalt seien im vergangenen Jahr rund 310.000 Menschen gefahren. Das seien drei Prozent mehr als 2024, teilte die Naumburger Straßenbahn GmbH mit. Grund für den Rekord sei das Deutschland-Ticket, das auch in diesem Jahr weiterhin in der historischen Straßenbahn anerkannt werde.

Die Fahrzeuge seien robust und trotzen so der Kälte, sagte Plehn. Problematisch könne es allerdings werden, wenn es in kurzer Zeit regne und friere. „Aber wir werden auch darauf vorbereitet sein.“

Wetterexperten rechnen mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt

Der Deutsche Wetterdienst meldete für den Beginn der Woche zunächst gefrierenden Regen und Glatteis. In den Tagen darauf soll es weiterhin gelegentlich regnen, allerdings liegen die Temperaturen den Experten nach wieder über dem Gefrierpunkt.

Am Wochenende war es in Teilen des Landes zu Einschränkungen, Ausfällen und Unfällen auf Straßen und Schienen gekommen. Der Wetterdienst hatte Unwetterwarnungen herausgegeben. Einige Städte hatten entschieden, den Nahverkehr einzustellen.