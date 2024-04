Der ThSV Eisenach muss sich in der nächsten Saison einen neuen Rechtsaußen besorgen. Der dienstälteste Stammspieler der Thüringer geht von Bord.

Eisenach - Der Rechtsaußen-Spieler vom Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach, Willy Weyhrauch, beendet nach dieser Saison seine Karriere. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wolle sich der 30-Jährige in Zukunft in seiner Wahlheimat Magdeburg auf Familie und Beruf konzentrieren. Geschäftsführer René Witte sagte: „Das ist ein herber Verlust, ein schwerer Schlag für uns.“

Weyhrauch kam 2016 von den Füchsen Berlin nach Eisenach und ist seitdem dienstältester Spieler der Wartburgstädter. Mit dem ThSV schaffte er den Aufstieg zunächst in die 2. Bundesliga, in der vergangenen Saison dann den ins Oberhaus.