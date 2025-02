Nach zwei Siegen in Serie müssen die Thüringer wieder einen Dämpfer hinnehmen. Die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann verschlafen den Start in die zweite Halbzeit.

Marko Grgic traf elfmal in Göppingen ins Schwarze.

Göppingen - Nach zuletzt zwei Erfolgen in Serie müssen die Handballer des ThSV Eisenach wieder einen Dämpfer hinnehmen. Die Thüringer verloren am Montag ihr Auswärtsspiel beim Tabellen-14. Frisch Auf Göppingen mit 27:31 (11:13) und verpassten damit den Sprung auf den achten Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Ludvig Hallbäck (7), Oskar Sunnefeldt und Ymir Örn Gislason (je 4). Für die Eisenacher, die das Hinspiel noch deutlich mit 35:25 zu ihren Gunsten entschieden hatten, erzielte der deutsche Nationalspieler Marko Grgic (11/2) die meisten Tore, konnte aber damit die neunte Saisonniederlage seines Teams nicht verhindern.

Die Gäste erwischten einen guten Start und führten nach neun Minuten mit 4:2. Doch dann drehte Göppingen schon Mitte der ersten Halbzeit die Partie, wandelte einen 5:6-Rückstand (16.) innerhalb von zwei Minuten in eine 8:6-Führung um. Diesen Vorsprung konnten die Hausherren bis zur Pause behaupten.

Nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Thüringer zu viele einfache Fehler, die der Gegner eiskalt bestrafte. Göppingen zog bis zur 37. Minute durch einen 4:1-Lauf auf 17:12 davon und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen.

Name des Kaufmann-Nachfolgers am Donnerstag

Nach Informationen des MDR haben die Eisenacher einen Nachfolger für den zum Saisonende nach Stuttgart wechselnden Trainer Kaufmann gefunden. Der Name des Neuen soll am Donnerstag bekanntgegeben werden.