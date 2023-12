Eisenach - Zur Stabilisierung der Abwehr hat Aufsteiger ThSV Eisenach personell noch einmal nachgelegt. Der Handball-Bundesligist verpflichtete den erfahrenen Esten Mait Patrail, der bereits am Donnerstagabend beim 24:26 in Lemgo zum Einsatz kam. Der 35 Jahre alte Rückraumspieler erhielt einen Vertrag bis Saisonende. In der Bundesliga war Patrail bereits für Lemgo, Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen aktiv.

U21-Weltmeister Niclas Heitkamp wird unterdessen an den Zweitligisten GWD Minden ausgeliehen. Der Rückraumspieler soll per Zweitspielrecht mehr Einsatzzeiten erhalten und sich weiterentwickeln, wie die Eisenacher mitteilten.

Die als krasser Außenseiter in die Saison gestarteten Thüringer kassierten in Lemgo die siebte Niederlage nacheinander. Nach einem guten Start in die Spielzeit belegt der ThSV nun mit drei Siegen und einem Unentschieden aus 15 Partien den vorletzten Platz. Der Rückstand auf den zum Klassenerhalt genügenden 16. Rang beträgt allerdings nur zwei Punkte.