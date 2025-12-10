Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach verstärkt sich nach der EM-Pause. Für den Rückraum haben die Thüringer den tschechischen Nationalspieler Dominik Solak verpflichtet. Der 28 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom tschechischen Spitzenclub HCB Karvina und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2028, wie der Verein mitteilte.

Der 53-malige Nationalspieler hatte bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Januar 28 Tore für sein Land erzielt, allein sieben davon im Vorrundenspiel gegen Deutschland. Für seinen Verein steuerte der linke Rückraumspieler seit 2020 pro Saison mindestens 160 Tore bei, 2023/2024 waren es sogar mehr als 200 Treffer. Auch in der aktuellen Hinrunde läuft es gut. Mit zwölf Siegen und einer Niederlage führt Karvina die Tabelle an.