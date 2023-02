Eisenach - Nach der Entscheidung für Halle an der Saale als Sitz des neuen Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation zeigte sich Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf enttäuscht. Die Ansiedlung des Zentrums wäre „anders als bei anderen Bewerbern, essenziell für die Weiterentwicklung der Stadt und des gesamten Umlands gewesen“, sagte Wolf am Mittwoch. So sei „die größte Chance der Region seit Jahrzehnten verstrichen“.

Anders als andere Städte hätte Eisenach „keine Elfenbeinturm-Bewerbung mit großem Budget“ eingereicht, sagte Wolf. Dass die Bewerbung maßgeblich durch ehrenamtlich engagierte Bürger zustande gekommen sei, habe auch die Expertenkommission gewürdigt, so die Oberbürgermeisterin. Sogar nachdem die Thüringer Landesregierung im vergangenen Sommer zunächst Jena favorisiert hatte, habe der Initiativkreis geschlossen an der Bewerbung festgehalten, sagte Wolf. „Kein Kandidat hatte so viel Rückhalt in der Bevölkerung wie wir. Unsere Kampagne war eine Bürgerbewegung aus dem Herzen der Stadt.“

Eisenach mit rund 42.000 Einwohnern konnte als einziger Bewerber keine eigene Universität vorweisen. Dass jetzt die Entscheidung für einen großen universitären Standort gefallen sei, beschrieb Wolf als nachvollziehbar. Dennoch hätten die Eisenacher Akteure gehofft, dass Aspekte wie die zentrale Lage in Deutschland und Europa sowie die Erfahrungen mit tiefgreifenden Veränderungen stärker berücksichtigt worden wären.

Oberbürgermeisterin Wolf will nach eigenen Angaben im Gespräch mit der Bundesregierung bleiben, um über andere Projekte Unterstützung für die „große Transformationsaufgabe“ der Stadt einzuwerben. Da Eisenach in vielen Bereichen auf den Verbrennungsmotor spezialisiert sei, bekomme Eisenach den Wandel in der Automobilindustrie besonders zu spüren. Als Standort für das Zukunftszentrum war in Eisenach das Gelände eines ehemaligen Automobilwerks vorgesehen.

Die Auswahljury hatte die Empfehlung für Halle am Dienstagabend bekannt gegeben. Neben den beiden Thüringer Bewerbern Jena und Eisenach waren Frankfurt (Oder) und das Duo Leipzig und Plauen im Rennen gewesen.