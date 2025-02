Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach sind nach der WM-Pause optimal gestartet. Die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann behielten in der Bundesliga in der heimischen Werner Aßmann-Halle gegen den TBV Lemgo Lippe mit 34:31 (14:14) die Oberhand. Gegen den Angstgegner fuhr das Team den erst dritten Erfolg in der Vereinsgeschichte in der höchsten deutschen Spielklasse ein.

Den größten Anteil am neunten Saisonsieg der Thüringer hatten der deutsche Nationalspieler Marko Grgic (10 Tore) und der italienische Auswahlspieler Simone Mengon (10). Für die Ostwestfalen erzielten Manuel Zehnder (8) und Tim Suton (6) die meisten Treffer.

Die Eisenacher verschliefen die Startphase und lagen nach 16 Minuten mit 5:9 zurück. Bis zur Pause kämpften sich die Thüringer allmählich heran und gingen kurz vor dem Seitenwechsel durch Grgic beim 14:13 das erste Mal in Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff sorgten die Thüringer bereits für eine Vorentscheidung, als sie auf 20:16 (38.) enteilten. Diesen Vorsprung ließen sich die Hausherren nicht mehr aus der Hand nehmen.