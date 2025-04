Peter Walz erzielt in der letzten Sekunde den Ausgleichstreffer für die Gäste, die sechs Minuten vor dem Ende noch mit vier Treffern in Rückstand liegen.

Eisenach erkämpft Punkt in Flensburg

Marko Grgic erzielt in Flensburg zwölf Tore.

Flensburg - Nach drei Niederlagen in Folge haben die Handballer des ThSV Eisenach für eine Überraschung gesorgt. Die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann holten beim Tabellenfünften SG Flensburg-Handewitt einen Punkt und krönten damit ihre starke Aufholjagd. Peter Walz gelang mit seinem zweiten Treffer in der Schlusssekunde der 39:39 (18:21)-Ausgleich für die Gäste. Den größten Anteil am Unentschieden hatte Nationalspieler Marko Grgic (12/5). Für die Flensburger erzielten Mads Mensah Larsen (7), Johannes Golla und Johan Hansen (je 5) die meisten Treffer.

Die Eisenacher lagen nach zehn Minuten mit 9:6 vorn und behaupteten diesen Vorsprung bis zum 17:16 (27.). Die Flensburger nutzten dann die Schwächephase der Gäste kurz vor dem Seitenwechsel gnadenlos aus und zogen über den 21:18-Pausenstand bis zur 40. Minute auf 31:26 davon.

Auch sechs Minuten vor dem Abpfiff lagen die Thüringer noch mit 33:37 in Rückstand. ThSV-Keeper Matija Spikic erwies sich in der Schlussphase als großer Rückhalt seiner Mannschaft. So konnten die Eisenacher den Flensburgern einen von zwei bereits sicher geglaubten Punkten noch stehlen.