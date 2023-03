Erfurt/Eisenach - Der Staatsschutz ermittelt wegen Drohungen und Beleidigung gegen Stadträte der Linken und Gewerkschafter in Eisenach. Es bestehe auch der Verdacht der Volksverhetzung, weil auf einem Aufkleber eine Verherrlichung des Holocaust erkennbar sei, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Erfurt auf Anfrage. Der DGB Hessen-Thüringen sprach von Morddrohungen gegen einen Gewerkschaftssekretär und bezog sich offenbar auf den gleichen Vorfall in Eisenach.

In der Stadt waren nach Angaben von Polizei und DGB Aufkleber aufgetaucht. Der DGB sieht darin Einschüchterungsversuche durch Rechtsradikale gegen Gewerkschafter.