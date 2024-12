Berlin - Die Eisbären Berlin haben im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) eine bittere Niederlage kassiert. Der deutsche Eishockey-Meister verlor gegen die ZSC Lions aus Zürich nach einer 3:0-Führung noch mit 3:4 (1:0, 2:2, 0:2). Zach Boychuk, Gabriel Fontaine und Lean Bergmann trafen für die Hauptstädter, die das Rückspiel in Zürich nun mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen müssen, um die Runde der letzten Vier zu erreichen.

Vor 5.218 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof erspielten sich die Hausherren die ersten guten Chancen, ehe die Schweizer ihrerseits gefährlich wurden. In der ausgeglichenen Begegnung sorgte Boychuk in der 14. Minute für die Führung der Berliner.

Eisbären verspielen eine 3:0-Führung

Auch der Start ins zweite Drittel glückte den Gastgebern: Nur 78 Sekunden nach dem Wiederbeginn baute Fontaine den Vorsprung aus. Bergmann erhöhte wenig später sogar auf 3:0 (24.).

Doch nun steigerte sich der Schweizer Meister deutlich. Derek Grant verkürzte für die Gäste (30.), Sven Andrighetto erzielte in Überzahl den Anschlusstreffer (33.). Im Schlussabschnitt vergaben beide Teams einige gute Gelegenheiten, ehe Dean Kukan (51.) und Jesper Frödén (56.) mit ihren Toren für die späte Wende zugunsten der Schweizer sorgten.