In München stecken die Berliner einige Rückschläge weg und gehen am Ende als Sieger vom Eis. Die Einstellung des Teams gibt dem Titelverteidiger Zuversicht für die bevorstehenden K.O.-Spiele.

Torhüter Jonas Stettmer hatte großen Anteil am knappen Sieg der Eisbären in München.

München - Die Eisbären Berlin sehen sich nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg in München für die entscheidende Saisonphase in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gerüstet.

„Das ist unsere Play-off-Mentalität, die wir jetzt starten“, sagte Torhüter Jonas Stettmer am Freitagabend bei „MagentaSport“, nachdem er den knappen Erfolg mit starken Paraden in den Schlussminuten gerettet hatte. „Wir haben uns vorgenommen, niemals aufzugeben bis zur letzten Minute. Genau so gewinnst du Spiele in den Play-offs.“

Tatsächlich verdankten die Berliner den Sieg ihrer Beharrlichkeit. Die ersten beiden Drittel seien „nicht optimal gelaufen, obwohl wir am Drücker waren“, räumte Stettmer ein. Doch im Schlussabschnitt konnten die Hauptstädter einen 1:2-Rückstand noch zu ihren Gunsten drehen.

Torjäger Ronning stellt einen Vereinsrekord auf

Entscheidenden Anteil hatten erneut die beiden punktbesten Angreifer der Liga. Leonhard Pföderl erzielte im Powerplay das Siegtor, zuvor hatte Ty Ronning zweimal getroffen. Der 27 Jahre alte Flügelstürmer stellte damit einen Vereinsrekord auf: 34 Tore hatte bisher noch kein Eisbären-Spieler in einer DEL-Saison erzielt.

„Natürlich ist das eine große Ehre für mich“, sagte Ronning. „Aber das ist eine Leistung der kompletten Mannschaft. Ohne die Puckgewinne, die Pässe und die Spielzüge könnte ich nicht aufs Tor schießen.“

Im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am Sonntag (14 Uhr, MagentaSport) haben die Berliner nun die Gelegenheit, sich den zweiten Tabellenplatz am drittletzten Spieltag der Hauptrunde vorzeitig zu sichern. Dafür reicht ihnen ein Punkt gegen die Niedersachsen.