Im ersten Spiel nach der Länderspielpause geben die Berliner einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand. Am Ende der turbulenten Begegnung kann der deutsche Meister aber trotzdem jubeln.

Nürnberg - Die Eisbären Berlin haben sich mit einem Auswärtssieg aus der Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgemeldet. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister bei den Nürnberg Ice Tigers mit 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Liam Kirk gelang der Siegtreffer im Shootout. Zuvor hatte Ty Ronning zwei Tore erzielt, außerdem trafen Marcel Noebels und Eric Mik für die Hauptstädter.

Vor 7.672 Zuschauern in der ausverkauften Nürnberger Arena starteten die Gäste stark. In der vierten Spielminute traf Noebels im ersten Powerplay der Berliner, Ronning erhöhte auf 2:0. (12.). Nur 29 Sekunden später brachte Charlie Gerard die Hausherren allerdings wieder heran. Die Franken steigerten sich nun und konnten kurz vor der ersten Pause durch einen Treffer von Samuel Dove-McFalls ausgleichen (18.).

Kirk verwandelt den entscheidenden Penalty

Nach dem Wiederbeginn sorgte Brett Murray mit einem Überzahltor sogar für die erstmalige Führung der Nürnberger (24.), ehe die Gäste wieder den Druck erhöhten. 54 Sekunden vor dem Drittelende traf Mik zum Ausgleich.

Im abwechslungsreichen Schlussabschnitt erzielte Evan Barratt den vierten Treffer der Franken (58.), doch Ronning glich umgehend für die Berliner aus (59.). Die Verlängerung blieb torlos, im Penaltyschießen erzielte Kirk den Siegtreffer der Eisbären.