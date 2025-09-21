Der deutsche Meister muss nach dem 1:7 in Mannheim die zweite klare Niederlage hinnehmen. In Bremerhaven sind den Hauptstädtern ihre akuten Personalprobleme deutlich anzumerken.

Goalie Jake Hildebrand konnte die klare Niederlage der Eisbären Berlin in Bremerhaven nicht verhindern.

Bremerhaven - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage hintereinander kassiert. Der deutsche Meister verlor bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:5 (0:2, 0:1, 1:2). Liam Kirk erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die den Ausfall von sechs Stammspielern nicht kompensieren konnten.

Vor 4.647 Zuschauern in der ausverkauften Eisarena Bremerhaven konnten die Berliner nur eine Rumpfbesetzung aufbieten. Bei der 1:7-Niederlage in Mannheim am Freitag hatten sich Ty Ronning und Blaine Byron Blessuren zugezogen, zudem war Yannick Veilleux nach einem rüden Foul für sechs Spiele gesperrt worden. Die Langzeitverletzten Kai Wissmann, Markus Niemeläinen und Marcel Noebels fehlten ohnehin.

Den Berlinern sind ihre Personalsorgen anzumerken

Angesichts der Ausfälle begannen die Eisbären zurückhaltend, die Gastgeber nutzten ihre Freiheiten: In der zehnten Minute sorgte Alexander Friesen für die Führung der Norddeutschen, Christian Wejse erhöhte in Überzahl (15.).

Nach der ersten Pause blieben die Berliner bemüht, konnten aber nicht verhindern, dass Phillip Bruggisser eine doppelte Überzahlsituation zum dritten Bremerhavener Treffer nutzte (31.). Im Schlussabschnitt zogen die effizienten Hausherren durch Tore von Friesen (42.) und Nicolas Krämmer (47.) auf 5:0 davon, ehe Kirk im Powerplay für die Eisbären verkürzte (56.).