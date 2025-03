Berlin - Der amtierende Meister Eisbären Berlin trifft im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die Straubing Tigers. Das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Sonntag in der Arena am Ostbahnhof statt (16.30 Uhr/Magentasport). Die Straubinger, die in der Hauptrunde Platz sieben belegt hatten, setzten sich in den Pre-Playoffs gegen die Löwen Frankfurt durch.

Die Eisbären waren erst vor knapp einem Jahr in den Playoffs auf die Niederbayern getroffen. Auf dem Weg zu ihrem zehnten DEL-Titel behielten die Berliner im vergangenen April in einer hart umkämpften Halbfinalserie mit 4:1 die Oberhand.