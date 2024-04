Von einer Favoritenrolle will der neunmalige Eishockey-Meister Eisbären Berlin nichts wissen. Finalgegner Bremerhaven war dazu in der Hauptrunde einfach zu gut.

Berlin - Die Eisbären Berlin streben den zehnten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an. Zum Auftakt der Play-off-Serie muss die Mannschaft von Eisbären-Trainer Serge Aubin zunächst beim Hauptrunden-Ersten Fischtown Pinguins Bremerhaven am Mittwoch (19.30 Uhr, live bei DF1 und MagentaSport) antreten. Während die Eisbären zum dreizehnten Mal in einem DEL-Finale stehen, befinden sich die Bremer zum ersten Mal im Endspiel.

Trotz der Ausgangslage weisen die Berliner die Favoritenrolle von sich, da die Pinguins in der Hauptrunde dreimal gegen die Eisbären gewinnen konnten. Eisbären-Mannschaftskapitän Kai Wissmann setzt auf den Faktor Erfahrung. Trainer Aubin kann zum Auftakt bis auf den für ein Spiel gesperrten Angreifer Lean Bergmann auf alle Spieler zurückgreifen.